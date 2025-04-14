Kars’ta korkunç olay! Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre M. eşi Hazal M'yi boğdu.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Emre M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.