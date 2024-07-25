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Giriş Tarihi: 25.7.2024 14:55 Son Güncelleme: 25.7.2024 15:34

Kars’ta silah operasyonu... Çok sayıda silah ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bülbül Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, O.T. isimli şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Kars’ta silah operasyonu... Çok sayıda silah ele geçirildi

Polis ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, fiziki ve teknik takip ile başlattığı saha çalışmaları neticesinde, O.T.(26)'nin ikametinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Adli mercilerden alınan talimat doğrultusunda, O.T.'nin ikametinde yapılan aramada, kömürlüğe gizlenmiş halde 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve şarjörlerde basılı 3 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili gerekli işlemleri başlattı. Gözaltına alınan O.T.'nin işlemleri sürüyor. Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halkın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.

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Kars’ta silah operasyonu... Çok sayıda silah ele geçirildi
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