Kars’ta silah operasyonu... Çok sayıda silah ele geçirildi

Polis ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, fiziki ve teknik takip ile başlattığı saha çalışmaları neticesinde, O.T.(26)'nin ikametinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Adli mercilerden alınan talimat doğrultusunda, O.T.'nin ikametinde yapılan aramada, kömürlüğe gizlenmiş halde 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve şarjörlerde basılı 3 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili gerekli işlemleri başlattı. Gözaltına alınan O.T.'nin işlemleri sürüyor. Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halkın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.