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Giriş Tarihi: 24.3.2022 13:45

Kars’ta suç makinesini JASAT kıskıvrak yakaladı

Kars’ta suç makinesini JASAT kıskıvrak yakaladı

Kars’ta hakkında 23 ayrı suçtan araması bulunan zanlıyı JASAT ekipleri kıskıvrak yakaladı.

23 ayrı suçtan 47 yıl, 52 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan E.O. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Kars'ta özellikle kamu kurumlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinde çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu şüphelinin E.O. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce sabah saatlerinde yapılan operasyonla E.O. saklandığı çiftlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan E.O'nun 23 suçtan arandığı ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan E.O'nun hakkında 23 ayrı suçtan 47 yıl, 52 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

E.O'nun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kars’ta suç makinesini JASAT kıskıvrak yakaladı
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