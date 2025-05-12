Kars’ta yıldırım faciası! 11 hayvan telef oldu

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akbaba köyünde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüleri yasa boğdu. Köy merasında otlayan 11 büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Olay, öğle saatlerinde Akbaba köyü kırsalında meydana geldi. Bölge genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında merada otlayan büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden 11 hayvan olay yerinde can verirken, köylüler büyük bir şok yaşadı.

Durumun fark edilmesinin ardından köy sakinleri olayı Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, telef olan hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu. Hazırlanan tutanakların ardından zarar tespiti için resmi işlemler başlatıldı.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZDI"

Yıldırım düşmesi sonucu hayvanlarını kaybeden köy sakinlerinden Mehmet Karataş yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Bu hayvanlar bizim tek geçim kaynağımızdı. Sabah sapasağlam otlağa saldık, öğlen telef olmuş halde bulduk. Devletimizden destek bekliyoruz. Bu zarar bizim için çok büyük."

Yetkililer, çiftçilerin doğal afet kaynaklı zararlarının Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olup olmadığını incelemek üzere çalışmalar başlattı. Köyde başka hayvanların da risk altında olabileceği belirtilirken, vatandaşların bu tür hava koşullarında dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölge için gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu. Yetkililer, açık alanda bulunan hayvanların ve tarım ekipmanlarının güvenli alanlara alınması gerektiğini belirtti.