İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal Belediyesi'nin 6306 Sayılı Kanun çerçevesinde Kartal ilçesindeki riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde usulsüzlük yapıldığı ihbarlar üzerine Soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, riskli bina tespit raporu inceleme formlarında (YKN) bilgileri bulunan binaların yapı alanı ölçümlerinin, ölçüm yapan firmalar tarafından bağımsız bölüm sayısı ve metrekare miktarının artırılması amacıyla gerçekte olduğundan yüksek gösterilerek Kartal Belediyesi'ne iletildiği bildirildi. Belediye yetkililerinin ise binalara giderek yerinde ölçüm yapmadan firmalar tarafından bildirilen ölçümleri onayladığı bu şekilde maddi menfaat sağlandığı iddia edilmesi üzerine Şüpheliler hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma" ve "Rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda tespit edilen 8 riskli yapının toplam inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği belirlendi. Riskli bina tespit raporu inceleme formlarının düzenlenmesinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Şüphelilere ait MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtlarıda incelemeye alındı. İncelenmesi sonucunda, formlarda belirtilen kontrol tarihlerinde Kartal Belediyesi yetkililerinin ilgili adreslerde bulunmadığına yönelik tespitlerin yapıldığı, şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu da belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora, Belediye Mühendisi Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, Firma yetkilisi Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahmin Ekşi, Emre Saran, Firma Mühendisi Selahattin Hacıalioğlu gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör