Kartal’da bir okulda deney sırasında patlama: 2’si ağır, 6 öğrenci yaralandı!







"PERDELERLE ÇOCUKLARI SÖNDÜRMÜŞLER"



Aynı sınıfta bulunan öğrenci velilerinden Cemil Güzel ise, "Deney yapılırken laboratuvarda patlama meydana gelmiş. Çocuklarımız yaralı, büyük bir olay atlattık. Deney odasında hiçbir tedbir yok. Yangın tüpü yok, yangına müdahale edilecek bir ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmüşler. Bizlerden dünyanın parasını alıp da çocukların can güvenliğiyle alakalı hiçbir tedbir alınmamış. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Biz veliler olarak şikayetçiyiz. Çocuklarımız orada ölebilirdi. Tehlikenin boyutu çok büyük. Bu olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dünden beri ağlıyorlar. 'Gözümü kapatıyorum arkadaşımın yaraları aklıma geliyor' diyor. Bu konuya devletin el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.