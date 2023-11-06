Kartal’da dehşet anları! Eski çalışanını silahla vurarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silahla ateş eden Emin S. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, vurulan şahsın cesedi cenaze aracına konularak götürüldü.