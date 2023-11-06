Haberler Yaşam Haberleri Kartal'da dehşet anları! Eski çalışanını silahla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:40

Kartal'da dehşet anları! Eski çalışanını silahla vurarak öldürdü

İstanbul Kartal'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bir şahıs, iş anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ve kendisine bıçak çeken eski çalışanını silahla vurarak öldürdü. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Kartal’da dehşet anları! Eski çalışanını silahla vurarak öldürdü

Olay, Kartal'da Yukarı Mahallesi'nde bir binada bulunan iş yerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adının Önder olduğu öğrenilen 45 yaşındaki kişi ile eski patronu Emin S. arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski çalışan Önder, Emin S.'ye bıçakla saldırıya geçmesi üzerine Emin S., Önder'e silahla ateş ederek başından vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silahla ateş eden Emin S. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, vurulan şahsın cesedi cenaze aracına konularak götürüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şüphelinin polis tarafından polis aracına götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal'da dehşet anları! Eski çalışanını silahla vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA