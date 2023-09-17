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Giriş Tarihi: 17.9.2023 06:09

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför takla attı: 3 yaralı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce ağaca çarptı daha sonra takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, Veysi Eraç'ın otomobili arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi.

DHA
Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför takla attı: 3 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde bulunan Veysi Eraç'ın kullandığı 34 GG 8618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı ve takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti. Otomobilin sürücüsü Veysi Eraç'ın otomobili arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"OLAN ARABAYA OLDU"

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen otomobilin sahibi A.T., "Çok şükür bir şey olmadı. Bütün polis ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederim. Olan arabaya oldu. Sebebini bilmiyorum çünkü olay yerinde yoktum, araba benim üzerime. Allah'a şükür araç içerisindekilere çok bir şey olmadı" dedi

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Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför takla attı: 3 yaralı
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