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Giriş Tarihi: 3.11.2024 03:20

Kartal'da feci kaza! 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kartal'da hızlı seyreden otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör'e çarptı. 19 yaşındaki talihsiz genç kız olay yerinde hayatını kaybetti

İHA
Kartal’da feci kaza! 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza, 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hızlı seyretmekte olan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör'e (19) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, Sibel Güngör'ün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kartal'da feci kaza! 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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