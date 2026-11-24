İstanbul Kartal'da Etap 1 ve Etap 2 kentsel dönüşüm alanlarında yaşanan hırsızlık ve yağma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bölgede son günlerde peş peşe yaşanan olaylar, esnaf ve bölge sakinlerinin endişelerini artırdı. Göksel Apartmanı'nda daha önce bir hafta içerisinde iki kez soyulan ofisin ardından bu kez aynı binada faaliyet gösteren bir iş yeri hırsızların hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, iş yerinin kapı ve duvarlarını kırarak içeri girdi. Dükkândaki malzemelerin tamamını çalan şüpheliler kayıplara karıştı.

BU KEZ HEDEFTE ESNAF BURAK ZİNG VARDI

Kartal Kızılay Bulvarı üzerindeki Göksel Apartmanı'nda bulunan sıhhi tesisat dükkânı, hırsızların hedefi oldu. İş yerinin kapı ve duvarlarını kırarak dükkâna giren şüpheliler, içeride bulunan malzemelerin tamamını alarak kaçtı. Daha önce bölgede yaşanan olayları SABAH'a anlatan Hasan Demir'e eşlik eden ve aynı binada iş yeri bulunan esnaf Burak Zing'in de fotoğrafı söz konusu haberde yayımlanmıştı.

BİR HAFTADA İKİ KEZ SOYULMUŞTU

Göksel Apartmanı'nda daha önce ofisi bulunan Hasan Demir, bir hafta içerisinde iki kez hırsızlık mağduru olmuştu. Demir'in çalışma alanına giren şüpheliler, kepenkleri ve kapıyı kırarak içeri girmiş; yazıcı, kamera ve canlı yayın ekipmanları başta olmak üzere çok sayıda malzemeyi çalmıştı. Peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının yanı sıra bölgede meydana gelen yangın ve diğer asayiş olayları da dikkat çekmişti. Olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

TAHLİYE İÇİN EK SÜRE İSTEMİŞLERDİ

Etap 1 Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bulunan Göksel Apartmanı hakkında verilen kararın ardından bina sakinleri, Kartal Belediyesi tarafından elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinden mahrum bırakıldıklarını öne sürmüştü. Taşınma işlemleri için yeterli süre tanınmadığını belirten vatandaşlar, aralarında çocukların ve hastaların da bulunduğunu ifade ederek Kartal Kaymakamlığına ek süre talebiyle dilekçe vermişti. Tahliye sürecinde yaşanan mağduriyetlerin ardından bölgede art arda meydana gelen hırsızlık ve yağma olayları, bina sakinlerinin endişelerini daha da artırdı.

İTFAİYE RAPORUNDA 'KASIT' ÇIKTI

Etap 1 ve Etap 2 Kentsel Dönüşüm alanındaki binalarda, özellikle çatı katlarında meydana gelen yangınlar da bölge halkının endişelerini artırıyor. Etap 1 ve Etap 2 dönüşüm bölgesi içindeki binaların özellikle çatı katlarında çıkan yangınların da kasıtlı olarak çıkarıldığı itfaiye raporlarına yansıdı. Son olarak Göksel Apartmanı'nda çıkan yangınla ilgili itfaiye raporunda yer alan ifadeler ise dikkat çekici boyutta. Raporda yangının çıkış nedenine ilişkin, binanın çatı katında bulunan malzemelerin üzerine atılan sigara, çakmak alevi gibi kolay tutuşabilen malzemelerin alev alması sonucu çıkarıldığını tespit etti.