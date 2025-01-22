Kartal’da toprak kayması! Otomobil inşaat temeline düştü

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oluşan su kaçağının ardından toprak kayması meydana geldi. Bu sırada park halinde bulunan otomobil, kayan toprakla birlikte inşaat temeli için açılan çukura düştü. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toprak kaymasının yaşandığı yerin yanında bulunan 8 katlı bina ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, çukura düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen binanın durumunun yapılan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.