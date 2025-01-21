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Giriş Tarihi: 21.1.2025 20:01

Kartalkaya faciası onları hayattan aldı! 7 kişilik aile yok oldu

Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında aile faciaları yaşandı. İlimizde faaliyet gösteren avukatlardan Av. Yüksel Güntekin’in yedi kişilik ailesi ve Bolu’nun tanınmış simalarından bir anne hayatını kaybederken, Ceren Yaman Doğan’ın kızı Lalin’in ölüp ölmediği araştırılıyor.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kartalkaya faciası onları hayattan aldı! 7 kişilik aile yok oldu

Bolu yanan otel yangınıyla çalkalanıyor. Gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangında 66 vatandaşın öldüğü, 51 vatandaşın yaralandığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Ölenlerin arasında çok sayıda Bolulu vatandaşın olduğu öğrenilirken, bunların arasında Bolu Barosuna kayıtlı Av. Yüksel Güntekin'in oğlu Bilal Güntekin, Rümeysa Güntekin, Sena Güntekin ve uç torununun olduğu, Atölye 14'ün sahibi Fırat Doğan'ın eşi Ceren Yaman'ın öldüğü kızı Lalin Yaman'ın ise cesedine ulaşılmadığı öğrenildi.

Bolu'nun bu ölümlerin üzerine büyük bir yas tuttuğu öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Bolu'da da Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda bulunan Türk bayraklarının yarıya indirileceği ve de kamu kurum ve kuruluşlarında da bayrakların bir gün boyunca yarıya indirileceği öğrenildi.

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Kartalkaya faciası onları hayattan aldı! 7 kişilik aile yok oldu
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