Kartalkaya’daki otel faciasına ilişkin çarpıcı ifade: Belediye görevlilerinin tamamı asli kusurlu

Daha sonra söz alan, yangında eşini ve çocuğunu kaybeden Hilmi Altın, yangınla ilgili dosyayı detaylıca okuduklarını ve incelediklerini söyledi.

Dava dosyasını, bir dosya olarak değil, hayatlarının en önemli vazifesi olarak gördüklerini vurgulayan Altın, insan eliyle yapılmış tarifsiz bir acı yaşadıklarını dile getirdi.

Komisyondan, tarihe geçecek, emsal teşkil edecek bir çalışma ortaya koymalarını istediklerini belirten Altın, "O gün ölümlerin her türlüsü yaşandı. O gün orada, kurtuluşların da her türlüsü yaşandı. Bizim taşıdığımız ağırlık bir insanın taşıyabileceğinden çok daha fazlası. O cehennemden sağ çıktığım için nefes alabiliyor olmaktan utanan bir eş ve babayım. Artık 78 bir sayı değil. Burada 78 ayrı hayatın, canın hikayesi var." diye konuştu.

Yaşanılanın ihmal veya hata değil, cinayet olduğunu dile getiren Altın, can güvenliğini önceleyen yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

"Güvenli ve çocuk dostu olarak tanımlanıp, prestijli turizm acentelerinde satışı yapılan bir otelde nasıl insanlar ölüyor?" diye soran Altın, "Net talebimiz var; hiçbir aile bir daha bizim yaşadığımızı yaşamasın, tepeden tırnağa tüm sorumlular, otel sahipleri, denetlemeyenler, görmezden gelenler, ruhsatları verenler ortaya çıkarılsın, hak ettikleri cezalar indirimsiz uygulansın. O otelin arazisi bir daha asla turizme açılmayacak şekilde ibretlik olarak anıta dönüştürülsün." ifadesini kullandı.

Yangında oğlunu kaybeden Zeynep Kotan, adli sürecin yavaş ilerlediğini söyledi. Yargı süreçlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Kotan, Aile Yılı'nda en büyük aile katliamının yaşandığını belirtti.

Kotan, komisyon üyelerinden, duruşmalarda yanlarında olmalarını istedi.