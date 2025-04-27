Kartepe’de acı olay: Polis memuru dere içerisinde ölü bulundu

AİLESİ HABER ALAMAYINCA BAŞVURUDA BULUNDU

İddialara göre, şark görevini Şırnak'ta sürdüren Emre Bakkal, iznini geçirmek üzere ailesinin yanına Kartepe'ye geldi. Ancak ailesi, kendisinden bir süre haber alamayınca endişelenerek durumu emniyet birimlerine bildirdi. Emniyet ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları başlattı. Gerçekleştirilen aramalar sonucunda Bakkal'ın cansız bedeni dere içerisinde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Bakkal'ın 3 yıl önce evlendiği öğrenildi

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ve savcılık ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Cansız beden, dere içerisinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ve savcılığın olayla ilgili soruşturması sürerken, Emre Bakkal'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli tahkikat sonucunda netleşecek.