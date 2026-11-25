POLİÜRETAN VE PVC ÇITALARLA DUVARLARA YENİ GÖRÜNÜM

Klasik salon dekorasyonundan tamamen vazgeçmek istemeyenler için poliüretan ve PVC çıtalar da farklı bir seçenek sunuyor. Duvar yüzeyine yerleştirilen dikdörtgen çerçeveler ve simetrik çizgiler, boş alanları dekoratif bir bölüme dönüştürüyor.

Özellikle koltuk arkasındaki geniş duvarlarda kullanılan bu çıtalar, duvarla aynı renge boyandığında sade ve bütünlüklü bir görünüm oluşturuyor. Daha gösterişli bir salon isteyenler ise farklı renklerle hazırlanan çerçeveleri tercih edebiliyor. Çıtaların boyutu ve yerleşimi, odanın genişliğine göre değiştirilebiliyor.