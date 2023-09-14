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Giriş Tarihi: 15.9.2023

Kas hastası Yıldız’a 25’inci yaş sürprizi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kas hastası Yıldız’a 25’inci yaş sürprizi
Türkiye, onu "Umutlarını tuvale yansıtan kız" olarak tanıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl önce plaket vererek sohbet ettiği kas hastası Yıldız Yılmaz, yaşam enerjisi ve umudunu hiç kaybetmedi. Doktorların 'yaşamaz' dediği Yıldız, birbirinden estetik resimler yaparak hayallerini tuvallere döktü. Hastaneye gidip test sonuçlarını alan Yılmaz'a arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi. 25 yaşına giren Yıldız'ı en mutlu gününde yalnız bırakamayan arkadaşları, sosyal medyadan da anlamlı mesajlar yazarak duygulandırdı.



UMUDUN RENKLERİNİ GÖRÜN
Sürpriz doğum günüyle çok duygulandığını söyleyen Yılmaz, "Hiç göreceğimi hayal dahi edemediğim bir yaştayım. 20'li yaşları göremeyeceğimi söyleyenlere rağmen 25 yaşıma girdim. Yıldız kız büyüyor. Anladım ki hayat yürümenin ötesinde yaşamaktı. Varamayacağınız söylenen yollara doğru uçmaktı. Nefes aldığınız sürece renkler hep gözünüzün önünde. Yeter ki Allah'ın izniyle, umudunuzun renklerini görmek isteyin. Görenlerden olabilmek için mücadeleye devam etmeye çalışıyorum" dedi.

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Kas hastası Yıldız’a 25’inci yaş sürprizi
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