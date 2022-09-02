Kasaba Doktoru 14. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kasaba Doktoru 14. yeni ve son bölüm izle

Kasaba Doktoru 14. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sevilen yapım bu akşam yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Heyecan ve gizem dolu öyküsünün yanı sıra diyalogları ve duygu dolu sahneleriyle izleyenlerine kavuşuyor. Kasaba Doktoru 14. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları bu noktada hız kazandı. İşte TRT1 ile Kasaba Doktoru 14. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...
KASABA DOKTORU İZLE!
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KASABA DOKTORU 13.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Hakan, Erol Bey'in ameliyatı hakkında aldığı sürpriz kararla geri döner. Ekip böyle bir ameliyatın altı saatte yapılabileceği konusunda ikiye bölünür fakat kısa sürede ortak amaç etrafında güçlerini birleştirir. Ameliyat gününe doğru Hakan, Ömer, Leyla ve Mine'nin üzerindeki baskı giderek artar. Leyla, Mediha ile ilgili öğrendiği sırrı Ömer'e söyleyemediği için ondan uzak durmaya başlar.
Mine'nin ameliyat ile ilgili tüm kaygılarına rağmen Hakan'a verdiği destek aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sırada Arzu ve Yalçın bir plan yapar. Yalçın, Hakan'ı bir seçim yapmaya zorlar. Hakan ya ekip değiştirerek Gümüşok Hastanesi cerrahları ile ameliyata girecek ya da o cerrahlardan oluşan kalabalık bir ekip önünde baskı altında canlı ameliyat yapacaktır. Hakan ekibini bırakmaz ve tüm zorlu koşulları kabul ederek ameliyata girer…