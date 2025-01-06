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Giriş Tarihi: 6.1.2025 23:48

Kasaplar Odası Başkanı, kasap dükkanında bıçaklandı!

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, kendi kasap dükkanında bir şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şalgam bıçaklandı.

İHA
Kasaplar Odası Başkanı, kasap dükkanında bıçaklandı!

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada bacağından bıçaklanan Şalgam yaralandı. Olayı gören esnafların aracıyla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kasaplar Odası Başkanı, kasap dükkanında bıçaklandı!
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