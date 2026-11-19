Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının, 1,3 milyardan fazla insanın engellilikle yaşadığını hatırlatan Kasapoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelenin insan hakları, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisinin 2023 yılında yayımladığı küresel araştırmaya dikkat çeken Kasapoğlu, araştırmaya katılan engelli bireylerin yüzde 86'sının yaşadıkları toplumdaki afet risklerini azaltmaya yönelik karar alma ve planlama süreçlerine katılmadıklarını belirtti.

ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇLARI GÖZARDI EDİLMEMELİ

Afet hazırlıklarında engelli bireylerin ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Afet sistemi tasarlanırken işitme ve görme engelli bireylerin ihtiyacını dikkate alıyor muyuz? Çok kanallı uyarı sistemleri kuruyor muyuz? Sel veya yangın gibi afetlerde tahliye güzergâhlarını belirlerken tekerlekli sandalye kullanan bireylerin güvenliğini gözetiyor muyuz?" sorularını yöneltti.

ENERJİ KESİNTİLERİNE DİKKAT

Elektrikle çalışan tıbbi cihazlara bağımlı bireyler için enerji kesintilerine karşı alternatif planlar hazırlanmasının ve afet sonrasında sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemine de değinen Kasapoğlu, bu konuların teknik ayrıntılar değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren sorumluluklar olduğunu söyledi.

"ERİŞİLEBİLİR OLMAYAN BİR ŞEHİR TAM ANLAMIYLA DİRENÇLİ BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum ve afet hazırlığı süreçlerinde önemli sorumlulukları bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "Belediyelerin toplu taşıma araçlarını ve duraklarını erişilebilir hale getirmesi, kaldırımları ve yaya yollarını güvenli biçimde düzenlemesi şarttır. Parkları, meydanları ve tüm kamusal alanları herkesin bağımsızca kullanabileceği standartlarla tasarlamak hayati bir sorumluluktur ve ödevdir" dedi.

ENGELLİ BİREYLER AFET HAZIRLIKLARINA DOĞRUDAN KATILMALI

Aşırı sıcaklık dönemlerinde belediye tesislerinin erişilebilir serinleme merkezleri olarak düzenlenmesi, erken uyarı sistemlerinin kurulması, tahliye güzergâhları ve geçici barınma alanlarının engelsiz hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, engelli bireylerin ve onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının kent planlaması ile afet hazırlıklarına doğrudan katılmasının önemine işaret etti. Kasapoğlu, "Erişilebilir olmayan bir şehir tam anlamıyla dirençli bir şehir değildir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmayı, erişilebilirliği ve iklim eylemini birbirini tamamlayan ve birlikte yürütülmesi gereken bütüncül politikalar olarak değerlendirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ BİREYLER İKLİM POLİTİKALARININ ODAĞINDA OLMALI"

Engelli bireylerin kendi ihtiyaçlarını, karşılaştıkları engelleri ve çözüm yollarını en iyi bilen kişiler olduğunu belirten Kasapoğlu, yeşil ve dijital dönüşümün engelli bireyler için yeni eğitim ve istihdam fırsatlarına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "Özellikle engelli gençlerimizin yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği donanımı kazanabilecekleri erişilebilir eğitim ve mesleki gelişim imkânlarını da artırmamız gerekiyor. Tabii ki bu başlıkları konuşuyoruz. Zihniyet düzeyinde yapmamız gereken değişimler var. Engelli bireyler iklim politikalarının odağında olmalı. İklim politikalarının bizzat tasarlayıcısı, uygulayıcısı ve denetleyicisi olmalıdırlar" dedi. Engelli hakları hareketinin dünyaya miras bıraktığı "Bizimle ilgili hiçbir karar biz olmadan alınmamalıdır" ilkesinin COP31 süreçlerinin de ana pusulası olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, engelli bireylerin yalnızca politikaların muhatabı değil, karar alma süreçlerinin doğrudan katılımcısı olması gerektiğini ifade etti.

"SPOR MUAZZAM BİR İMKÂN"

Engelli bireylerin sağlıklı ve bağımsız yaşamında sporun önemine de değinen Kasapoğlu, sporun fiziksel ve ruhsal sağlığın yanı sıra özgüven, sosyal ilişkiler ve toplumsal katılım açısından önemli imkânlar sunduğunu belirtti. Spor alanları, parklar ve yürüyüş yollarının erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, farklı engel gruplarına uygun spor programlarının geliştirilmesi, nitelikli eğitici ve destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Spor ve yaşam alanlarının değişen iklim koşullarına uygun ve güvenli biçimde tasarlanmasının da önemine dikkat çekti.

"KOMİSYON RAPORUMUZ ENGELLİLİK POLİTİKALARINA YOL HARİTASI OLACAK"

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun çalışmalarına da değinen Kasapoğlu, komisyonun yalnızca masa başında yürütülen bir araştırmayla yetinmediğini, engelli bireyler, aileler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın önemli bir veri birikimi ve yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, hazırlanacak raporun engellilik politikalarına uzun vadeli bir yol haritası sunacağına inandığını söyledi. Kasapoğlu, raporun Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Birleşmiş Milletler Engellilik İçerme Stratejisi temel alınarak hazırlandığını, COP31 eylem gündeminin dirençlilik ve kapsayıcılık hedefleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.

KASAPOĞLU'NDAN COP SÜREÇLERİNDE ENGELLİLİK GÜNDEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda engellilik konusunun uluslararası iklim toplantılarında daha geniş yer bulması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, Birleşmiş Milletlerin bu alandaki çalışmalarının COP süreçlerinin ana gündem maddeleri arasında yer almasının önemine dikkat çekti. Kasapoğlu, "Birleşmiş Milletlerin engellilik konusundaki yaklaşımları çok daha güçlü bir şekilde bu tür çalışmaların içerisinde ana gündem maddeleri olarak birkaç oturumla değil, belki birkaç günü bu konuya ayırarak daha yoğun bir şekilde ele alması da önemli bir gerekliliktir, önemli bir zarurettir" ifadelerini kullandı.