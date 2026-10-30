Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil takvimi belli oldu!

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Tatil, 20 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

Hafta sonlarının da tatil dönemine eklenmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün yapacak.