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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:51

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil takvimi belli oldu!

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken gözler, MEB'in açıkladığı Kasım ayı tatil takvimine çevrildi. Öğrenciler derslere kısa bir mola vermeye hazırlanırken veliler de takvimi araştırmaya başladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB takvimi...

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil takvimi belli oldu!
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Birinci dönemin ilk haftalarını geride bırakan öğrenciler için ders ve sınav temposuna kısa bir ara verme zamanı yaklaşıyor. Okul sıralarından uzaklaşıp dinlenme fırsatı bulacak öğrencileri, tatilin ardından yeniden yoğun bir ders programı bekliyor. MEB'in yayımladığı çalışma takvimiyle tatil günleri belli oldu.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Tatil, 20 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

Hafta sonlarının da tatil dönemine eklenmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün yapacak.

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KASIM ARA TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ayındaki ara tatilin ardından sınıflarda yeniden ders zili 23 Kasım Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler, tatil öncesinde bıraktıkları ders programlarına aynı hafta içinde kaldıkları yerden devam edecek.

Okula dönüşle birlikte birinci dönemin ikinci yarısı da başlamış oluyor. Kasım ve aralık aylarını birinci dönemin bu bölümün ardından ocak ayında karne heyecanı yaşanacak.

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2026-2027 BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK, 15 TATİL HANGİ TARİHTE?

14 Eylül Pazartesi günü açılan okullarda birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanıyor. Kasım arasından sonra derslerine devam eden öğrenciler, ocak ayının son haftasında karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Halk arasında 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili, 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte 16 günlük bir dinlenme döneminin ardından ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2027 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart Cuma günü sona erecek. Böylece mart ayında da ders programına beş günlük bir ara veriliyor.

İki hafta sonuyla birleşen bu tatilin ardından okullarda eğitim 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi şöyle:

  • Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
  • Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil takvimi belli oldu!
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