Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB takviminde ilk tatil yaklaşıyor!

Eylül ayında başlayan yeni eğitim döneminde öğrenciler, ilk sınavlarını ve yoğun geçen ders haftalarını geride bırakıyor. Hafta sonlarıyla birleşen tatilin toplam kaç gün süreceği ise MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 gün boyunca derslere ara verecek.
Kasım tatilinden önceki son ders zili 13 Kasım Cuma günü çalacak. Öğrenciler, haftanın son derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte dokuz günlük tatil dönemine girecek.
Resmi ara tatil 16 Kasım'da başlasa da 14-15 Kasım hafta sonunun tatil programına eklenmesiyle öğrencilerin okula gitmeyeceği süre 9 güne bağlanıyor.
Öğrenciler derslere ara verirken öğretmenler için mesleki çalışma programı uygulanacak. MEB'in 30 Ekim'de yayımladığı açıklamaya göre kasım dönemi seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Mesleki çalışma içerikleri 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak ve 22 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar platformda kalacak.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler ilk dönem karnelerini alacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İki haftalık tatilin ardından ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler, eğitim yılının ikinci yarısına geçecek.
Bahar dönemindeki derslere de kısa bir ara verilecek. MEB'in açıkladığı takvimde ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yer alıyor. Hafta sonlarıyla birlikte bu dönemde de öğrenciler dokuz günlük bir okul molası yapacak.
İkinci ara tatilin tamamlanmasının ardından dersler 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline ayrılacak.