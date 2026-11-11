Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 MEB takviminde ilk tatil yaklaşıyor!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar dönemindeki derslere de kısa bir ara verilecek. MEB'in açıkladığı takvimde ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yer alıyor. Hafta sonlarıyla birlikte bu dönemde de öğrenciler dokuz günlük bir okul molası yapacak.

İkinci ara tatilin tamamlanmasının ardından dersler 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline ayrılacak.