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Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:08

Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 eğitim takvimi!

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Öğrenciler ve veliler, kasım tatilinin kaç gün süreceğine ve derslerin yeniden başlayacağı tarihe gözlerini çevirdi. Peki, Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? İşte, MEB takvimi...

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Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 eğitim takvimi!
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Kasım ayındaki kısa molanın ardından okullarda ders zilinin yeniden ne zaman çalacağı araştırılmaya başlandı. Özellikle hafta sonlarını da hesaba katan aileler, tatilin toplam kaç gün süreceğini öğrenmek için MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine yöneldi.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR HANGİ GÜN AÇILACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından okullarda ders zili 23 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

16 Kasım Pazartesi başlayan ara tatil, resmi takvimde beş okul günün gözüküyor. Ancak tatil öncesindeki 14-15 Kasım ve sonrasındaki 21-22 Kasım hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam dokuz gün boyunca okula gitmeyecek.

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KASIM ARA TATİLİNDEN SONRA BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

23 Kasım'da yeniden sınıflarına dönecek öğrencileri, birinci dönemin yaklaşık iki aylık bölümü bekliyor. 14 Eylül 2026 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanıyor.

Kasım tatilinin ardından öğrenciler aralık ayı ve ocak ayının büyük bölümünde derslerine devam edecek. Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline geçilecek.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Kasım ve mart aylarındaki ara tatiller ile ocak ayındaki yarıyıl tatilinin ardından eğitim yılı haziran ayında tamamlanacak. MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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