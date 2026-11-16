Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 eğitim takvimi!

Kasım ayındaki kısa molanın ardından okullarda ders zilinin yeniden ne zaman çalacağı araştırılmaya başlandı. Özellikle hafta sonlarını da hesaba katan aileler, tatilin toplam kaç gün süreceğini öğrenmek için MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine yöneldi.
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından okullarda ders zili 23 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.
23 Kasım'da yeniden sınıflarına dönecek öğrencileri, birinci dönemin yaklaşık iki aylık bölümü bekliyor. 14 Eylül 2026 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanıyor.
Kasım tatilinin ardından öğrenciler aralık ayı ve ocak ayının büyük bölümünde derslerine devam edecek. Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline geçilecek.
Kasım ve mart aylarındaki ara tatiller ile ocak ayındaki yarıyıl tatilinin ardından eğitim yılı haziran ayında tamamlanacak. MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.