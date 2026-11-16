Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 eğitim takvimi!

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

16 Kasım Pazartesi başlayan ara tatil, resmi takvimde beş okul günün gözüküyor. Ancak tatil öncesindeki 14-15 Kasım ve sonrasındaki 21-22 Kasım hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam dokuz gün boyunca okula gitmeyecek.