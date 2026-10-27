Haberler Yaşam Haberleri Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2026-2027 MEB tatil takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:43

Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2026-2027 MEB tatil takvimi açıklandı!

Eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminde öğrenciler ilk tatil molasına hazırlanıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, derslere ara verilecek günleri ve okulların yeniden açılacağı tarihi MEB takviminden takip ediyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte, 2026-2027 MEB takvimi...

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Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2026-2027 MEB tatil takvimi açıklandı!
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14 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, yoğun geçen ilk haftaların ardından kasım ayında kısa bir mola verecek. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde derslere ara verilecek günler ve okulların yeniden açılacağı tarih yer aldı. Öğrenciler ve veliler kasım ayında yapılacak tatil tarihlerini yakından takip ediyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR HANGİ TARİHTE KAPANACAK?

Milyonlarca öğrencinin derslere kısa bir mola vereceği kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 13 Kasım Cuma günü son derslerine katılarak tatile çıkacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım tatili, MEB takviminde beş iş günü olarak gözüküyor Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca okul sıralarından uzak kalacak. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

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2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönemin son ders günü 22 Ocak 2027 Cuma olarak belirlendi. Karnelerini alan öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yarıyıl tatiline çıkacak.

İki haftalık sömestir tatilinin ardından ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler eğitim yılının ikinci yarısına geçiş yapacak.

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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım ayındaki ilk molanın ardından ikinci ara tatil, bahar döneminde öğrencileri bekliyor. MEB'in çalışma takvimine göre ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Hafta sonlarının da dahil olduğu dokuz günlük aranın ardından öğrenciler 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

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