Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2026-2027 MEB tatil takvimi açıklandı!

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım tatili, MEB takviminde beş iş günü olarak gözüküyor Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca okul sıralarından uzak kalacak. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.