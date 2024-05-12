Kasımpaşa Mevlevihanesi açıldı

İstanbul'daki üçüncü büyük mevlevihane olan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 99 yılın ardından kapılarını açtı. İnsan ve İrfan Vakfı öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce aslına uygun şekilde inşa edilen, tasavvuf kültürünün korunması ve yaşatılması adına çalışmaların yürütüleceği yapının açılışına çok sayıda davetli katıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, "Bizler buranın inşaatında şu mahalledeki çocuklarla tek tek konuştuk. 'Burası sizin yerinizdir' dedik. Evliya Çelebi'nin rüyasını tabir ettirdiği ocak burasıdır. Bizim de buradan dünyaya söyleyeceğimiz şeyler olacak" dedi. Fırıncızade Şeyh Sırri Abdi Dede tarafından 1623-1630 arasında kurulan ve yaklaşık 300 yıl, Osmanlı medeniyetine insan yetiştiren irfan olacakları arasında yer alan yapı 1979'da çıkan bir yangında tamamen yok olmuştu.