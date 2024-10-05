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Giriş Tarihi: 5.10.2024 18:46 Son Güncelleme: 5.10.2024 19:42

Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp eden şahıs adliyede

Bolu’da zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki bir miktar parayı gasp eden şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp eden şahıs adliyede

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren I.D.(20), bir süre markette dolaştı. I.D. markette görev yapan kasiyeri yanında bulunan bıçakla tehditler savurarak, kasadan para istedi. Bir miktar parayı alan I.D. marketten çıkarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından şahsın kimliğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan I.D. adliyeye sevk edildi.

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Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp eden şahıs adliyede
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