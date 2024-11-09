Kastamonu günlerinde yöresel ürünlere yoğun ilgi

Kastamonu Tanıtım Günleri Kâğıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda Kastamonu Tanıtım Günleri düzenlendi. Yoğun bir ilginin gözlendiği etkinliğin ilk günkü programına; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Vali yardımcıları, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, STK üyeleri ve milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajıyla başlarken, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımı gösteriyle devam etti.



Kendisi de Kastamonulu olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 18. Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada,"Şehrin tüm diğer iller gibi çok sayıda güzelliği içinde barındırmaktadır. "Kastamonu'nun tarihimizdeki önemli yerini sadece özel günlerde hatırlamıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren bir ilin çocuklarıyız. İstiklal Savaşı'nda vatan savunmasında bulunan birçok büyüğümüzü şehit verdik. Yine 15 Temmuz'da vatan savunması adına sahneye çıktı Kastamonulular. Allah bu benzeri kötülüklerden muhafaza etsin ama vatan savunmasına dair bir şey yapılması gerekirse hiçbir tereddüdü olmadan bütün illerimiz gibi Kastamonu, yine en ön sırada olmaya devam edecektir. Türkiye olarak milli güvenlik politikalarımızı son derece dikkatli şekilde geliştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz.'' dedi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler Kastamonu'nun halk oyunlarını izleyebilecek, geleneksel lezzetleri tatma fırsatı bulabilecek ve el sanatlarını yakından görebildiler. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kastamonu yeşiliyle, doğasıyla deniziyle ayrı güzel. Bugün de buradan Kastamonulu değerli misafirlerimizi, hemşehrilerimizi ağırlıyoruz. Çok kıymetli bakanımıza, değerli valimize, İl Kadın Kolları Başkanımıza, değerli vekillerimize, kıymetli kaymakamımıza, değerli Kastamonu'dan gelen iş adamlarımıza, değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Bizim Kastamonu da beşe yakın kardeş belediyemiz var. Bozkurtlu, Azdavaylı, Şenpazarlı ve Cideli hemşehrilerimiz burada. Kastamonu'nun birçok ilçesinden hemşerimiz ile birlikteyiz beraberiz. Ve Kağıthane de en yoğun nüfus Sivas, sonra Kastamonu geliyor. Biz burada özellikle Anadolu'dan İstanbul'a göç eden hemşerimizin kurduğu böyle onlarca derneklerimizin ev sahipliğinde yöresel günlerimizi hem tarihini hem kültürünü beraber tekrar tanımış oluyoruz" dedi.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI ÖN PLANA ÇIKTI

Daha sonra konuşa Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Buradaki bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizde Taşköprü ilçemizden Kastamonu'nu temsilen Kağıthane'deyiz. Ayrıca Kağıthane belediye başkanına da bu hazırladığı yerden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizle ilgili öne çıkan ve 2006 yılındaki kazılarda 1802 yılının kayıp şehrinin bulunduğu Pompeipolis antik kentimiz ortaya çıkarıldı. ve hem Avrupa hem de Türkiye coğrafi işaretli olan beyaz altınımız olan sarımsağımızı vatandaşların huzuruna sunuyoruz. Sarımsağımız dünyanın en kaliteli sarımsağıdır. Ürünümüzün en önemli özellikleri, aroması, keskin bir acısının olması, yağ oranının yüksekliği ve selenyum oranının yüksekliğidir. Kastamonu'da yaklaşık 4 bin aile sarımsak işçiliği ile geçimini sağlıyor. Türkiye'de de en yüksek oranda sarımsak üreticisiyiz" ifadelerini kullandı. Kastamonu günleri devam ederken alanı ziyaret eden İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu'da Başkan Hüseyin Arslan ile birlikte vatandaşlara sarımsak dağıttı.

Son olarak konuşan Kastamonu iline bağlı Devrekani İlçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Devrekani ilçemiz tarım ve hayvancılığıyla Kastamonu'nun on dokuz ilçesinde ön plana çıkmış olan bir ilçemiz. Ve Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı beyefendinin destekleriyle ilçemizde tarıma dayalı ihtisas organize besi bölgesi inşa ediliyor" dedi. Kastamonu günlerinin önemli stantlarından birisini açan Fırat Kudeş, "Kış aylarına girdik İnsanlarımızın hava değişikliklerinden hastalanmaması ve doğal antibiyotikler olan organik ürünleri Nane pekmezi, Keçiboynuzu pekmezi, kozalak pekmezi gibi ürünleri sık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bu organik ürünlerle sağlıklı bir kıs mevsimi geçirebilirler." dedi. Ahmet Kestaneözü ise özellikle sarımsağın bir antibiyotik olduğunu ve en iyi sarımsağın Kastamonuda üretildiğini belirterek, "Helva , sarımsak, bir çok organik ürünün marmelatı var. Biz dört nesil olarak katıksız ve organik ürünleri pekmez ve marmelat olarak üretiyoruz. Hastalıklara şifa olacak ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Annem Fethiye Kestaneci'de bu başta erişte olmak üzere ürünleri kendi elleriyle üretiyor." dedi. Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8-10 Kasım tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşiyor.