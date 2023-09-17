Kastamonu’da 10 ev, 3 ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Olay, saat 12.25 sıralarında Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail Özlük'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yandaki evlere ve ahırlara sıçradı.

Yangını gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Karabük'ten çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 4 saat süren çalışma ile alevler kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında alevlere teslim olan 10 ev ve 3 ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın sonrasında olay yerine gelen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, bölgede incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, çıkan yangından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

10 ev ile 3 ahırın kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Dallı: "Evleri yanan ailelerimizden dört tanesi sürekli burada oturan ailelerimiz. Diğerleri ise yaz dönemlerinde köylerine gelen ailelerimiz. Üç de ahırımız yandı. Şükürler olsun ki can kaybı ile herhangi bir hayvan telefi de yok. Onları kurtarmışlar. AFAD ekiplerimiz bölgeye gelecekler ve çalışma yapacaklar. Yangın afet kapsamında değerlendirilecek. Dolayısıyla vatandaşlarımıza evleri ve ahırları devletimizin yardımları söz konusu olacak. Konutlar yapılıncaya kadar vatandaşlarımıza geçici olarak barınmaları için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Çok şükür ormana falan da bir sirayet olmaması da güzel" dedi.

Yangınla ilgili de soruşturma başlatılırken yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.