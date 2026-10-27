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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:23

Kastamonu'da av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı!

Kastamonu'nun en işlek caddesinde bir saldırganın rastgele tüfekle ateş etmesi neticesinde 4 kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
Kastamonu’da av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı!
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Katamonu'da Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. isimli saldırgan, rastgele ateş etmeye başladı.

ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Seken kurşunlar çevrede bulunan 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen otomobile binerek kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saçmaların isabet etmesi neticesinde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki tüfekle koştuğu esnada birkaç kez rastgele ateş ettiği anlar yer aldı.

Kastamonu'da tüfekli bir şahıs rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı! Olay anı kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı!
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