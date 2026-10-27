Kastamonu’da av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı!

ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Seken kurşunlar çevrede bulunan 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen otomobile binerek kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.