Kastamonu’da aynı kavşaktaki iki trafik kazası: 3 kişi yaralandı

AYNI YERDE İKİ KAZA

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler yağış sırasında kavşakta sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek, sürücülere hız kurallarına uymaları noktasında uyarıda bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör