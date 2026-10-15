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Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:22

Kastamonu'da cinayet: Odunla kafasına vurulan imam hayatını kaybetti!

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir şahsın kafasına odunla vurduğu cami imamı hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ormanlık alanda yakalandı.

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İHA Yaşam
Kastamonu’da cinayet: Odunla kafasına vurulan imam hayatını kaybetti!
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Katamonu'nun Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi imam hatibi İrfan Vurucu (40), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, daha önce husumetli olduğu K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu. İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

KATİL ZANLISI ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İrfan Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, K.Ç. isimli şüpheliyi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen İrfan Vurucu'nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Vurucu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da cinayet: Odunla kafasına vurulan imam hayatını kaybetti!
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