Kastamonu’da cinayet: Odunla kafasına vurulan imam hayatını kaybetti!

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen İrfan Vurucu'nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Vurucu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör