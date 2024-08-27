Kastamonu’da ev yangını: 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine, evin fedakar gelini sayesinde can kaybı yaşanmadığını belirterek "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekibine de üstün çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer yangının önüne geçemeseydik Allah korusun, çok büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kalabilirdik." dedi.