Kastamonu’da feci kaza! hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

6.9.2025 21:42

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

DHA
Kaza, saat 18.00 sıralarında Tosya D100 yolu Çevlik köyü mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 34 VG 6134 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle araç, yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolde, hafif ticari araçta bulunan Muyesser Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan ikisi çocuk Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

