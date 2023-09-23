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Giriş Tarihi: 23.9.2023 12:29

Kastamonu'da feci olay! Üçüncü kattan düştü, öldü!

Kastamonu'da 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın 3'üncü katından zemine çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kastamonu’da feci olay! Üçüncü kattan düştü, öldü!

Korkunç olay dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Funda Coşkun'un balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istiyor.

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Kastamonu'da feci olay! Üçüncü kattan düştü, öldü!
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