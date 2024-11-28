Kastamonu’da feci yangın: 1’i engelli 2 kişi hayatını kaybetti

Yangın Tosya ilçesi Yukarıberçin Köyü Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin canız bedenine ulaşıldı. Şahin Gizli'nin babası ile engelli kardeşinin cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ayrıca evin alt katında bulunan ahırdaki yaklaşık 60 küçükbaş hayvan da çıkan yangında telef oldu. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.