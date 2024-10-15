Kastamonu’da polis barışmak istemeyen eşini öldürdü

Çift arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Polis memuru E.T., beylik tabancası ile eşi Burçin Sevgi T.'ye ateş etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.