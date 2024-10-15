Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da polis barışmak istemeyen eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 15.10.2024 21:59 Son Güncelleme: 15.10.2024 22:21

Kastamonu'da polis barışmak istemeyen eşini öldürdü

Kastamonu'da bir polis memuru barışmak için gittiği evde eşini silahla vurarak öldürdü.

Kastamonu’da polis barışmak istemeyen eşini öldürdü

Beyçelebi Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen polis memuru E.T., konuşmak için eşi Burçin Sevgi T.'nin kaldığı eve gitti.

Çift arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Polis memuru E.T., beylik tabancası ile eşi Burçin Sevgi T.'ye ateş etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden ayrılan şüpheli E.T., suç aletiyle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Polis memuru E.T.'nin 3 gün önce ayrı oldukları eşi Burçin Sevgi T. İle barışmak için çiçeklerle eve geldiği ancak eşinden ret cevabı aldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da polis barışmak istemeyen eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA