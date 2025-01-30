Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da sokak köpekleri bir aracı parçaladı: Tam 200 bin liralık hasar!
Giriş Tarihi: 30.1.2025 23:21

Kastamonu’da sokak köpekleri bir aracı parçaladı: Tam 200 bin liralık hasar!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece saatlerinde başıboş sokak köpekleri aracın alt kısmında bulunan elektrik aksamlarına zarar verdi. Sabah iş yerine gelen adam şoka uğrarken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

DHA
Kastamonu’da sokak köpekleri bir aracı parçaladı: Tam 200 bin liralık hasar!

Kastamonu Cide ilçesinde meydana gelen olayda, çatı ve oluk işleri yapan esnaf Ünal Demir, mesai bitimi yeni kamyonetini iş yerinin önüne park ederek evine gitti. Gece saat 23.16'da başıboş sokak köpekleri, aracın alt kısmında bulunan elektrik kablolarını ve plastik aksamları parçaladı.

Sabah iş yerine gelen Demir, kamyonetinin altının parçalandığını gördü. Şoke olan Demir, aracının birileri tarafından saldırıya uğradığını düşünürken, güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde aracına köpekler tarafından zarar verildiğini gördü.

"YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI İSTİYORUZ"

Köpeklerin iş için kullandığı kamyonetine zarar vermesi ile hem maddi hem manevi olarak mağdur olduğunu belirten Demir, kamyonetini tamir için servise yolladığını ve 200 bin lira maddi hasar dışında yaptığı işlerinin de aksadığını ifade etti.

Cide'de sokak köpeklerinin özellikle geceleri bir araya gelerek çeteleştiğini belirten Demir, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Biz de hayvanseveriz ama saldırgan sahipsiz sokak köpekleri için benim başıma gelenin başkalarının yaşamaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

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Kastamonu’da sokak köpekleri bir aracı parçaladı: Tam 200 bin liralık hasar!
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