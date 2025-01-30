Kastamonu’da sokak köpekleri bir aracı parçaladı: Tam 200 bin liralık hasar!

Kastamonu Cide ilçesinde meydana gelen olayda, çatı ve oluk işleri yapan esnaf Ünal Demir, mesai bitimi yeni kamyonetini iş yerinin önüne park ederek evine gitti. Gece saat 23.16'da başıboş sokak köpekleri, aracın alt kısmında bulunan elektrik kablolarını ve plastik aksamları parçaladı.
Sabah iş yerine gelen Demir, kamyonetinin altının parçalandığını gördü. Şoke olan Demir, aracının birileri tarafından saldırıya uğradığını düşünürken, güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde aracına köpekler tarafından zarar verildiğini gördü.