Kastamonu’da sokak köpekleri bir aracı parçaladı: Tam 200 bin liralık hasar!

"YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASINI İSTİYORUZ"

Köpeklerin iş için kullandığı kamyonetine zarar vermesi ile hem maddi hem manevi olarak mağdur olduğunu belirten Demir, kamyonetini tamir için servise yolladığını ve 200 bin lira maddi hasar dışında yaptığı işlerinin de aksadığını ifade etti.