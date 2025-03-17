Kastamonu’da yangın kabusu: 3 ev, 6 ahır küle döndü

Yangının sebebinin belli olmadığını söyleyen Bozarmut Muhtarı Nuh Tekin, "Yangın ahırdan başladı. Biz yangın çıktığı esnada çarşıdaydık. Yangını duyup gelene kadar her yer yanmış. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Belirli bir sebebi yok. Şu anda 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yandı. Yangın kontrol altına alındı, söndürüldü sayılır. Çevreye sirayet etme durumu yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ambarlar kış mevsimi olduğu için doluydu. Samanlıklarda saman vardı. Hayvanların yiyecekleri vardı, hepsi yandı" dedi.