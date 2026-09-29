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Giriş Tarihi: 29.09.2026 22:54

Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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İHA
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Kaza, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sunta Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 DTY 293 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile aynı istikametteki O.H.P. yönetimindeki 37 DC 234 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ve O.B. idaresindeki 34 CNT 708 plakalı Volvo marka kamyon çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.Y. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KASTAMONU
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Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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