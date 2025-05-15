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Giriş Tarihi: 15.5.2025 04:46

Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kastamonu-İnebolu kara yolunda meydana gelen toplam 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

AA
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kastamonu-İnebolu kara yolu Öz Bereket Kavşağı'nda, E.K. (21) idaresindeki 60 ES 842, A.F.T. (20) yönetimindeki 37 EK 030, H.T.'nin (47) kullandığı 34 CNY 979 ve R.H.A. (26) idaresindeki 06 AGD 560 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
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