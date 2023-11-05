Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'daki kan donduran olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.11.2023 13:50

Kastamonu'daki kan donduran olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

AA
Kastamonu’daki kan donduran olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir erkek bebeğin bulunmasının ardından başlattıkları inceleme kapsamında bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuk gözaltına alınmıştı.

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Kastamonu'daki kan donduran olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
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