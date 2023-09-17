Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’daki köy yangını devam ediyor: 10 ev, 3 ahır yandı
Giriş Tarihi: 17.9.2023 17:39 Son Güncelleme: 17.9.2023 17:49

Kastamonu’daki köy yangını devam ediyor: 10 ev, 3 ahır yandı

Kastamonu’da bir köyde çıkan yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’daki köy yangını devam ediyor: 10 ev, 3 ahır yandı

Yangın Araç ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü Sarmaşık Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail Özlük'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yandaki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile orman arasözleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de destek istendi. Ayrıca Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 305 saatte kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kastamonu’daki köy yangını devam ediyor: 10 ev, 3 ahır yandı
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