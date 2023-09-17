Kastamonu’daki köy yangını devam ediyor: 10 ev, 3 ahır yandı

Yangın Araç ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü Sarmaşık Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail Özlük'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yandaki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile orman arasözleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de destek istendi. Ayrıca Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 305 saatte kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.