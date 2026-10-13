Kastamonu’daki silahlı kavga kanlı bitmişti! Aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi

KATLİAM GİBİ OLAYDA KAHREDEN DETAYLAR



Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ali Karasu'nun henüz 3 aylık bir bebeğinin olduğu, kardeşi Sefa Karasu'nun ise 1 yaşında erkek çocuğunun olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Halit Karasu'nun da iki çocuk babası olduğu belirtildi. Cinayet şüphelilerin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör