Haberler Yaşam Haberleri Katarakt Nedir, Neden Olur? Katarakt Belirtileri Ve Tedavisi Nedir, İyileşir Mi?
Giriş Tarihi: 6.6.2022 14:31 Son Güncelleme: 6.6.2022 14:31

Katarakt Nedir, Neden Olur? Katarakt Belirtileri Ve Tedavisi Nedir, İyileşir Mi?

Katarakt Nedir, Neden Olur? Katarakt Belirtileri Ve Tedavisi Nedir, İyileşir Mi?

Göz, insan vücudunda en narin organlardan biri olarak karşımıza çıkar. Doğduğumuz andan itibaren yaşama, renklere ve dünyaya açılan penceremiz olan göz yaşın ilerlemesi ile çeşitli hastalıklara da ev sahipliği yapmaya başlar. Katarakt da ilerleyen yaşlarda karşımıza çıkan ya da günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir göz hastalığıdır. Peki, adını sıklıkla duyduğumuz bir hastalık olan katarakt nedir? Katarak belirtileri ve tedavisi nedir? Bu sorular katarakt ile ilgili en çok merak edilen ve araştırılan sorular olarak karşımıza çıkar. Kendimiz için ya da aile büyüklerimiz için merak edip araştırdığımız konulardan biri olan katarakt ameliyatı ya da kataraktta göz nasıl görür sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. İşte merak edilen tüm detayları ile katarakt belirtileri ve tedavi edilmezse ne olur sorusunun cevabı.

Katarakt ile çok eski zamanlardan beri bilinen bir göz hastalığı olarak karşılaşırız. Hem çok karşılaşılması hem de merak edilmesi sebebi ile sıklıkla katarakt nedir sorusunun cevabını merak ederiz. Katarakt belirtileri ve katarakt ameliyatı detayları da katarakt göz hastalığı konusunda merak edilenler arasındadır. Tüm merak edilenleri ve cevapları ile katarakt nedir, neden olur detayları sizlerle.

Katarakt Nedir?

Bir göz hastalığı olarak karşımıza çıkan katarakt; göz bebeğinin arkasında bulunan şeffaf göz merceğinin zamanla şeffaflığını yitirmesi ile bulanık görmeye sebep olan bir göz hastalığıdır. Yani başka bir ifade ile katarakt saydam göz merceğinin matlaşmasıdır. Genel olarak orta yaş ve orta yaşın üzerindeki kişilerde karşılaşılan katarakt, yeni doğan bebeklerde travmaya bağlı olarak ya da uzun süre kortizon kullanan kişilerde de karşılaşılan bir hastalıktır.

Katarakt Neden Olur?

Kataraktın genel sebebi yaşlılıktır. Yaşlanmaya bağlı olarak lensin içinde meydana gelen değişimler katarakta sebep olmaktadır. Bunun yanında kataraktın nedenlerinden bazıları ise şöyledir;

  • Metabolizma hastalıkları,
  • Akraba evliliğinden meydana gelen doğumlar,
  • Bebeğin anne karnında geçirdiği hastalıklar,
  • Gebelikte yoğun ilaç kullanımı,
  • İleri derece böbrek hastalıkları,
  • Hipertansiyona bağlı yüksek kan basıncı,
  • Uzun süren kortizonlu ilaç tedavileri.

Katarakt Belirtileri

Katarakt, ilerlemesi durdurulamayan ve gözde ilerleyen bir hastalık olarak bilinir. İlaçlı bir tedavisi olmadığı için tek tedavisi katarakt ameliyatıdır. İşte gözde meydana gelen bir hastalık olan kataraktın belirtileri;

  • Görme yetisinin zaman içinde azalması.
  • Çift ve bulanık görüş,
  • Okuma ya da yazmada zorluk,
  • Renklerin solgun görünmesi/renkleri ayırt edememe,
  • Gece görüşünde güçleşme,
  • Işığa karşı artan duyarlılık.

Katarakt Ameliyatı

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. İlaç kullanımı ile tedavisi mümkün olmadığı gibi ilerlemesi de durdurulamaz. Dikişsiz bir ameliyat olan katarakt ameliyatı ya da diğer adı ile katarakt cerrahisi gözde saydamlığını yitiren lensin yapay bir lens ile değiştirilmesi işlemidir. Yaklaşık olarak 20-30 dakika arası süren bir ameliyattır.

Kataraktta Göz Nasıl Görür?

Kataraktta göz şeffaf olan kısmındaki şeffaflığı yitirir ve beyazımsı bir yapı haline gelir. Bu durum görmenin bulanıklaşmasına, odağın kaybına sebep olur. Kataraktta göz bulanık ve az görür. Net görüşünü yitirir.

Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tek tedavisi ameliyat olan katarakt eğer tedavi edilmezse gözün görme yetisini tamamen kaybetmesine sebep olur. Tedavinin geciktirilmesi ile zamanla görme yetisi azalacaktır ve eğer tedavi edilmez yani ameliyat edilmezse katarakt olan göz görme yetisini tamamen kaybedecektir. Bunun yanı sıra tedavinin geciktirilmesi ya da tedavi edilmemesi göz tansiyonunun da ortaya çıkmasına sebep olacaktır ve kişi ağrılı bir göz ile yaşamak durumunda kalacaktır.

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Katarakt Nedir, Neden Olur? Katarakt Belirtileri Ve Tedavisi Nedir, İyileşir Mi?
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