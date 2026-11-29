Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Konya Caddesi'ndeki bir kafede 19 Ocak gecesi meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz çıkan silahlı kavgada başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayda silahı ateşleyen Seyhat Karaca ile oğulları Kazım ve Fahrettin gözaltına alındı. Seyhat ve Fahrettin Karaca tutuklanırken, Kazım Karaca daha sonra tahliye edildi. Fahrettin Karaca'nın ise ifadesinde, kafede çalışan Mevlüt Zengin ile aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu, kafede karşılaştıklarını ve burada çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini anlattığı öğrenildi.



Seyhat Karaca

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Seyhat Karaca hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, oğlu Fahrettin Karaca hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Ereğli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme suçun vasfını değiştirerek Seyhat Karaca'ya bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmalara neden olma suçundan 9 yıl 4 ay, ruhsatsız silah suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Mustafa Bahri Cingöz

VİCDANLARI YARALADI

Oğlu Fahrettin Karaca ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, baba ve oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen acılı ağabey Latif Cingöz, "Suçsuz günahsız kardeşimi hayattan kopardılar. Kardeşimin tek suçu orada olmaktı. Bizim ciğerimizi yaktılar. Adalet önünde hesabını versinler istedik ama olmadı. Bu ceza vicdanları yaraladı. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi.