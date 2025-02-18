Katil berber çıktı

Adana'da berber dükkanında göğsünden 4 kez vurularak öldürülmüş halde bulunan 24 yaşındaki Onur Nursoy'un katili berber İrfan M. (35) çıktı. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlendiği öğrenildi. Polis, katil zanlısı İrfan M.'yi ve kaçmasına yardımcı olan kuzeni Emir M.'yi yakaladı. Sorgusunda, "Elinde bıçakla iş yerine girdi, bana saldırdı. Kendimi korumak için ayaklarına ateş ettim. Çok pişmanım" diye ifade verdiği öğrenilen katil zanlısı ile kuzeni tutuklandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Olay 14 Şubat'ta Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Nursoy borç verdiği arkadaşı İrfan M.'nin berber dükkanına gitti. Berber İrfan M., elinde bıçakla iş yerine giren Nursoy'a 4 el ateş etti. Göğsünden vurulan Onur Nursoy, olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı, kaçıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Nursoy'a yapılan otopsisinin ardından cesedi toprağa verildi.

BOŞ ARAZİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede İrfan M'yi kuzeni Emir M.'nin kaçmasına yardımcı olduğu tespit etti. Şüphelilerin kaçtığı otomobil Sarıçam İlçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polis, bölgede yaptığı aramada katil zanlısını ve kuzenini boş arazide yakaladı.

"AYAĞINA ATEŞ ETTİM"

Emniyette sorguya alınan İrfan M., "Elinde bıçakla iş yerine girdi, bana saldırdı. Kendimi korumak için ayaklarına ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen İrfan M., 'kasten adam öldürme' suçundan kuzeni Emir M. ise 'yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.