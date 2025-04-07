Katil damadın ifadesi çıktı: "Babamın kanlar içerisinde yerde yattığını görünce..."

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde yaşandı. Galericilik yapan Osman Uyar, kolonya imalathanecisi dünürü ve aynı zamanda akrabası Mehmet Özbahar'ı bulundurma ruhsatlı tabancası ile vurup, öldürdü. Babasının vurulduğunu gören Ali Musa Özbahar'da kayınpederinin elinden silahı alıp, Uyar'ı öldürdü. Olay yerinde gözaltına alınan Özbahar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'SENİ VE SÜLALENİ ÖLDÜRECEĞİM DEYİNCE ENDİŞEYE KAPILDIM'

Ali Musa Özbahar'ın ifadesi de ortaya çıktı. Özbahar ifadesinde, "Osman Uyar konuşma esnasında babama ateş etmiş. Ben bu esnada büroda değildim. Silah sesleri üzerine büroya gittim. Babamın kanlar içerisinde yerde yattığını görünce polis ve ambulans çağırın diye bağırdım. Babamla ilgilenirken Osman Uyar silahla üzerime gelip, 'Seni ve sülaleni öldüreceğim' dedi. Aramızda boğuşma yaşandı ve elindeki silahı aldım. Osman, sendeleyerek dışarı çıkarken, 'Burada bekle. Seni ve sülaleni öldüreceğim' dedi. Araca doğru binerken bende arkasından yetiştim. Araca bindiğinde kafasına eğdi ve bir şeylerle uğraşmaya başladı. Ben araçtan başka bir silah alacağını düşündüm. Endişe ile ondan aldığım silahla ona doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben sonra babamın yanına geri döndüm" dedi.