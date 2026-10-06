Katil İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetmişti! Deniz Feneri Derneği’nden Saqr Nabil Musa Qaisi açıklaması

Katil İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21. Yüzyılın en kanlı soykırımını yaptı. Kadın, çocuk, bebeğin bulunduğu yerleşim bölgesini vuran katil soykırım şebekesi Gazze gönüllüsü Saqr Nabil Musa Qaisi'yi de hayattan kopardı. Qaisi, geçtiğimiz gün İsrail'in füze saldırısı sonucu şehit olurken İsrail medyası Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında akılalmaz iddialar ortaya attı.

Deniz Feneri Derneği, İsrail makamları ve bazı İsrail medya kuruluşlarında Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetleri ile gönüllüsü Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dernek, söz konusu iddiaları reddederek Gazze'deki çalışmalarının yalnızca insani yardım amacı taşıdığını vurguladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Son günlerde bazı İsrail makamları ve medya kuruluşlarında, Gazze'de yürüttüğümüz insani yardım faaliyetleri ve Derneğimizin Gazze saha gönüllülerinden, geçtiğimiz gün İsrail'in füze saldırısı sonucu şehit edilen Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilmiştir.

Şehit Saqr Nabil Musa Qaisi, Deniz Feneri'nin Gazze'deki faaliyetlerine katkı veren beş yüzü aşan gönüllülerinden biridir. Kendisi Derneğimiz bünyesinde yönetici, direktör, koordinatör veya karar alıcı bir pozisyonda bulunmamıştır.