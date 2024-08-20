Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus'un batısındaki En-Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenledi.

Basal, Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda 8, Tuffah mahallesinde de 4 Filistinlinin İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının, güneydeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Basal, aralarında bir bebek ile bir kadın ve çocukların bulunduğu 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 691 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.