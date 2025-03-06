Katil, taksici arkadaşı çıktı!

Adana'da sokak ortasında tabancayla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alpay Bozkurt'un (30) katil zanlısı taksici Hüsamettin Sert (28) çıktı. Cinayet, Hüsamettin Sert'in arkadaşı olan Bozkurt'a 3 bin lira borç verdiği parasını geri alamadığı için aralarında çıkan tartışmada sonucu taksi içinde işlendiği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Sert, tutuklandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay, 4 Mart'ta Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.T. isimli kişi, evinden çıktığı sırada sokakta yerde yatan Alpay Bozkurt'u vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Bozkurt'u ambulansla hastaneye götürdü. Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BORÇ YÜZÜNDEN HUSUMET

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Bozkurt'un son olarak arkadaşı Hüsamettin Sert'in taksisine bindiğini belirledi. Soruşturmada, Bozkurt'un arkadaşı Hüsamettin Sert'e 3 bin lira borcu olduğu, ödemediği için de aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine plakasından tespit edilen taksi, 19 Mayıs Mahallesi'nde park halde bulundu.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Polis, araçtaki cinayet şüphelisi Hüsamettin Sert'i, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla gözaltına aldı. Araçtaki incelemede mermi çekirdeği de bulundu. Emniyete götürülen Sert, sorgusunda, "Alpay'ı ben öldürmedim. Başkası öldürmüş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.