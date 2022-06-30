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Giriş Tarihi: 30.6.2022 13:59

Katil yakalandı! Cinayet silahı boş arazide gömülü halde bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Katil yakalandı! Cinayet silahı boş arazide gömülü halde bulundu

İstanbul’da işlenen bir cinayetin faili yakalandı. Suç aleti silah boş bir arazide gömülü halde bulundu.

Cinayetle sonuçlanan olay 6 Haziran'da Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşandı. Üç kişi tarafından saldırıya uğrayan ve silahla vurulan Şerif El Ahmed yaşamını yitirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, olaya karışan ve iddialara göre silahı kullanan Y.A. isimli yaşı 18'den küçük katil zanlısını Bağcılar Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Suç aleti tabanca ise Göztepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide gömülü vaziyette bulunarak ele geçirildi. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Katil yakalandı! Cinayet silahı boş arazide gömülü halde bulundu
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