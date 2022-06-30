Katil yakalandı! Cinayet silahı boş arazide gömülü halde bulundu

Cinayetle sonuçlanan olay 6 Haziran'da Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşandı. Üç kişi tarafından saldırıya uğrayan ve silahla vurulan Şerif El Ahmed yaşamını yitirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, olaya karışan ve iddialara göre silahı kullanan Y.A. isimli yaşı 18'den küçük katil zanlısını Bağcılar Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Suç aleti tabanca ise Göztepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide gömülü vaziyette bulunarak ele geçirildi. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.